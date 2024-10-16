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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'in gözünden melekler - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz'in gözünden melekler

        Victoria's Secret Şovu, 2018'den 6 yıl sonra geri döndü. Şova davetli olan Dilan Çiçek Deniz, meleklerin podyum yürüyüşünü paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:24
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        Dilan'ın gözünden melekler
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        2018'deki son gösteriden 6 yıl sonra, Victoria's Secret Şovu, New York'ta tekrar sahnelendi. Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kate Moss gibi ünlü modellerin podyumda yürüdüğü gecede gösteri öncesi pembe halı geçidi düzenlendi.

        Gösteriye katılanların objektiflere poz verdiği pembe halıda Türk oyuncu Dilan Çiçek Deniz de yer aldı.

        Bella Hadid

        Dilan Çicek Deniz, 2014'te Miss Turkey seçildikten sonra, 31 Ağustos 2018'de New York, Midtown'da düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2018'in seçmelerine katılan ve pembe halıya çıkan tek ve ilk Türk olmuştu.

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        Dilan Çiçek Deniz, pembe halıda yürümeden önce bir arkadaşıyla eğlendiği anları, sosyal medya hesabından yayımladı.

        Adriana Lima

        Ünlü oyuncu, ayrıca dünyaca ünlü modellerin podyumda yürüdüğü anların videolarını da takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

        Barbara Palvin

        Gigi Hadid

        Irina Shayk

        Kate Moss

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Victorias Secret
        #Dilan Çiçek Deniz
        #Adriana Lima
        #Bella Hadid
        #Kate Moss
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