Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump, Bloomberg News Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait'e Chicago Ekonomi Kulübü'nde röportaj verdi.

Eski ABD Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temas halinde olup olmadığını söylemeyi reddetti ancak temas halinde olsaydı bunun 'akıllıca' olacağını söyledi.

"BU AKILLICA OLURDU"

Trump, "Bu konuda yorum yapmam ama eğer temas halinde olsaydım bunun akıllıca bir şey olduğunu söyleyebilirim. İnsanlarla dostça ilişkim varsa, insanlarla bir ilişkim varsa bu iyi bir şeydir, kötü bir şey değil." dedi.

Gazeteci Bob Woodward'ın kitabında Trump'ın 2021'in başlarında başkanlıktan ayrılmasından bu yana Putin ile birçok kez iletişim kurduğunu iddia etmişti. REKLAM "2020 SEÇİMLERİNDE İKTİDAR BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE DEVROLDU" Trump ayrıca 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin ardından 6 Ocak 2021'de Trump destekçilerinin Kongre Binası'na düzenledikleri baskına rağmen 2020 seçimlerinin barışçıl bir iktidar geçişiyle sona erdiğinde ısrar etti. Trump, seçim sonuçlarına verilen tepkiyi "İnsanlar öfkeliydi" diyerek dile getirdi ve ardından Başkan Joe Biden'ın göreve başladığı gün Florida'daki evine gittiğini belirtti.