ADQ ve Bank Audi'den yapılan açıklamaya göre, ADQ ve Lübnan'ın önde gelen bankalarından Bank Audi sal (Bank Audi), ADQ'nun Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank AŞ'nin ("Odeabank") sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için anlaşma imzalandı.

Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation - IFC), IFC FIG Investment Company S.a.r.l ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development -EBRD) gibi diğer yatırımcılar da Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADQ Grup Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla, Odeabank'ın satın alınmasının, portföy şirketlerinin ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturan varlıklara yatırım yapma taahhütlerini pekiştirdiklerini belirtti.

AlMulla, "ADQ'nun bir parçası olarak, Odeabank, yeni sermayeye erişim sağlayacak ve geniş portföyümüzü Türkiye'deki çekici piyasa dinamikleriyle destekleyerek sinerjileri açığa çıkarmaya olanak tanıyacaktır. Bu yatırımın, Odeabank'ın büyüme planlarının uygulanmasını hızlandırırken finansal hizmetler sektöründe teknolojik yeniliğe öncülük edeceğine eminiz." değerlendirmesini yaptı. ​​​​​​​Bank Audi CEO'su Khalil El Debs de "Bu işlem, Bank Audi Grubu'nun ana pazarımız olan Lübnan ve Avrupa'daki operasyonlarımıza odaklanma stratejisi ile uyumludur. Türk iştirakimiz Odea Bank AŞ'nin ADQ gibi küresel bir kurumun ilgisini çekmiş olmasından memnunuz" ifadelerini kullandı.