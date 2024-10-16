Kastamonu'da alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POLİS KENDİSİNİ İHBAR ETTİ AA'da yer alan habere göre E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Burçin Sevgi T'nin cansız bedeni, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR ÇOCUKLARI VARDI Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu. Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.