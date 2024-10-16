Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T., evde eşiyle yaşanan tartışma sırasında beylik tabancasıyla bir çocuk annesi Burçin Sevgi T.'yi öldürdü. 112'yi arayıp kendisini ihbar eden E.T. gözaltına alındı. Genç kadının cenazesi morga kaldırıldı
Kastamonu'da alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
POLİS KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
AA'da yer alan habere göre E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Burçin Sevgi T'nin cansız bedeni, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
BİR ÇOCUKLARI VARDI
Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu. Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Saraçlar Mahallesi'nde yaşanan olayda polis memuru E.T, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Burçin Sevgi T.'ye silahla ateş etmiş ve Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetmiştir.
Güvenlik güçlerimizce E.T, olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."