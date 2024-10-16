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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu haberleri: Polis memuru, eşini öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T., evde eşiyle yaşanan tartışma sırasında beylik tabancasıyla bir çocuk annesi Burçin Sevgi T.'yi öldürdü. 112'yi arayıp kendisini ihbar eden E.T. gözaltına alındı. Genç kadının cenazesi morga kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 07:47 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:13
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        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
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        Kastamonu'da alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        POLİS KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

        AA'da yer alan habere göre E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Burçin Sevgi T'nin cansız bedeni, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        BİR ÇOCUKLARI VARDI

        Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu. Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

        Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Saraçlar Mahallesi'nde yaşanan olayda polis memuru E.T, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Burçin Sevgi T.'ye silahla ateş etmiş ve Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

        Güvenlik güçlerimizce E.T, olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."

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        #kastamonu
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