HT Spor'da 4 büyüklerin bilançosu ele alındı! "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"

HT Spor'da Ayça Kaçmaz'ın sunduğu 'Saha Dışı' programında Süper Lig ve 4 büyüklerin son dönemdeki ekonomik bilançosunu inceledi. Programa konuk olan Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rahim Ak'ın sözleri:

"Transferler arttıkça borçlar da artıyor. Galatasaray'ın hem yeni rakamları açıklandı hem de başkan Dursun Özbek'in sözleri var. Burada görünen şu yaklaşık 8 milyar liralık bir hasılat artışı var. Ama buna rağmen satışların maliyeti çok yüksek; Futbolculara ödenen miktar, transfer harcamaları hem de kulübün diğer harcamaları var. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bilançolarını daha düzenli hale getirebilmek ve sürdürebilir bir mali yapıya kavuşmak için futbolcu satışını keşfettiğini görüyoruz. Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne yıllık ödediği faiz 1.5 milyar TL. Galatasaray, 2.7 milyon TL kar ettiğini söyledi. Bu karın hikmeti; Florya arazisi, kulübün bütün duran varlıkları, futbolcuları bunların hepsini enflasyona göre değerliyorlar dolayısıyla böyle bir kar ortaya çıkıyor. Fakat Galatasaray'ın kasasında böyle bir kar yok. Galatasaray'ın çok ciddi bir öz kaynak açığı var."

REKLAM ⚽️ Kulüpler bir yılda 7 milyar ₺ zarar etti. 🔻



🎙️ @aycakacmaz2 ve @sadeceRahimAk, ortaya çıkan tabloyu Saha Dışı'nda inceledi. 🔎 pic.twitter.com/LoBGOHTzR6 — HT Spor (@HTSpor) October 15, 2024 "Nakit akışı konusunda Galatasaray yönetimi sınıfta kaldı. Ama gelirleri ve hasılatı artırmış. Bunu Fenerbahçe'nin de artırdığı görülüyor. Futbol konusunda bu kulüplerin sürekli büyümesi gerekiyor, rakamlar bize bunu gösteriyor. Avrupa başarılı olduklarında gelir elde ettiklerini görüyoruz. Aynı zamanda mağazacılık gelirleri de artıyor. Eleştirilere rağmen bu kulüplerin daha yıldız oyuncu alması gerekiyor... Bu rakamlar ancak böyle düzelir." "İYİ FUTBOLCU TRANSFER EDEN KULÜBÜN HER ANLAMDA GELİRİ ARTIYOR" "Galatasaray yönetimi bir sonraki yıl forma satış hedefine ulaşır. Mağazacılık gelirlerinin önemli bir oranı gurbetçi vatandaşlara satıştan gerçekleşiyor. İyi futbolcu transfer eden kulübün her anlamda geliri artıyor. Bu nedenle bu futbolculara harcanan para önemli değil, daha çok yıldız oyuncu almalılar."