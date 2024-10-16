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        Haberler Dünya Son dakika haberi! İran'ın güneybatısında bir petrol rafinerisinde yangın meydana geldi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İran'ın güneybatısında bir petrol rafinerisinde yangın meydana geldi

        İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 00:17 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:24
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        İran'da petrol rafinerisinde yangın
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        İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, petrol rafinerisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını aktardı.

        Seyyidmusevi, olayın ilk belirlemelere göre petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu çıktığını belirtti.

        Öte yandan yangının boyutu nedeniyle ilçedeki itfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kalması üzerine Ahvaz kentinden takviye ekiplerin yangına müdahale için bölgeye gönderildiği kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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