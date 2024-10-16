Zonguldak'ta kaza, Çaycuma ilçesi Kayıkçılar yol ayrımında meydana geldi. Ramazan G. (19) idaresindeki otomobil, Musa Şen (25) yönetimindeki otomobile sol arkadan çarptı.

İKİ OTOMOBİL DE YANMAYA BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre otomobiller alev alırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilleri söndürdü.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekibi otomobilinde sıkışan Musa Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü Ramazan G. ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şen’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

OYNADIĞI KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI İHA'da yer alan habere göre Şen'in, 2022-2023 yıllarında Çaycumagücüspor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor takımlarında forma giydiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından her iki spor kulübünden taziye mesajı yayımlandı.