'BES'in dünyada eşi benzeri yok'

Sigorta Sayfası programının bu haftaki konuğu HDI Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin dünyada eşi benzeri olmadığını dile getiren Öztürkoğlu, "Yıllık 240 bin lira tasarruf yapana devlet de 72 bin lira veriyor. Üstelik fonların getirisi de hariç" diye konuştu. Üstelik sistemin tüm varlık sınıflarına ulaşılabilecek şekilde kurgulandığını belirten Öztürkoğlu, "Borsaya duyarlıysanız hisse senedi fonları, kıymetli madenlere altına duyarlıysanız bu tür fonlara, sabit getirili enstrümanlarda daha düşük riskler ile yatırım yapıyorsanız likit fonlarımız, devlet iç borçlanma senetleri, döviz istiyorsanız eurobond fonları var. Bir yapı kurgulanmış bu fonlardaki getiriyi alıyorsunuz. Gidip her ay bir çeyrek alacaksanız, bunu Bireysel Emeklilik Sistemi'ne koyduğunuzda bir de yüzde 30 devlet katkısı geliyor" dedi.

REKLAM Öztürkoğlu, fonların getirisinin çok iyi olduğuna dikkat çekerken yılbaşından bu yana ortama getirinin yüzde 40 olduğunu belirtti. Öztürkoğlu ancak katılımcılara bu getirileri yansıtabilmek için vatandaşın fon dağılım değişikliğini mutlaka yapmaları gerektiğini ifade ederek bu değişikliği yapamayacak zamanı olmayan BES katılımcıları için "Katılımcılar arzu ederlerse fon dağılım değişikliği haklarını portföy yönetim şirketlerine devredebiliyorlar" hatırlatmasını yaptı. GERÇLER DAHA ÇOK ZORLANACAK Tüm dünyada ve Türkiye'de emeklilik sistemlerinin giderek sorun olmaya başladığını vurgulayan Öztürkoğlu, çalışanların otomatik olarak katıldığı Otomatik Katılım Sistemi (OKS) yerine 2025 yılı son çeyrekte hayata geçmesi düşünülen işveren katkılı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin bir tercih değil artık bir zorunluluk olduğunu söyledi. Yoksulluğun ve yaşlılığın ikisinin bir araya gelmesinin zor bir süreç olduğunu vurgulayan Öztürkoğlu, "Çünkü sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi dediğimizde 4 çalışanın 1 emekliyi finanse etmesi gerekirken Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) beraber 1,6. Yani 2'nin altında bir rakam. Bugün emeklilikte yaşanan sorunlar bugünkü gençlerimiz açısından baktığımızda iş hayatına yeni başlayan üniversiteye yeni başlayan çocuklarımız, arkadaşlarımız, gençlerimizde gelecekte daha büyük sorunlara yol açacaktır. Çünkü onlar ömür de uzuyor. Hepimiz seviniyoruz, ömürler uzuyor, yaş uzuyor. Bir yandan da maaşının devlet üzerinde yük oluşturduğu diğer çalışanlar üzerinde yük oluşturduğu bir mekanizma uzuyor. Sağlık sisteminin daha fazla destek olacağı bir mekanizma oluyor uzuyor. Dolayısıyla burada biraz daha bireysel çaba gerekiyor" şeklinde konuştu.

REKLAM TSS'de ücretlerden belli bir oranda kesinti ile işveren ve devletin belli bir oranla desteğinin gerektiğini anlatan Öztürkoğlu, şunları söyledi: "Bunlar gerekiyor ki hem Türkiye'nin tasarruf açığı ortadan kalksın. Hem uzun vadeli fonlar oluşsun. Uzun vadeli fonlar Türkiye'nin topyekûn dönüşümünde finans sistemi içerisindeki dönüşümü sağlayacak." BES TASARRUF YAPTIRMADA BAŞARILI BES'in sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturulduğunu anlatan Öztürkoğlu, "22'inci yılına giriyoruz, sistemde 17 milyon katılımcımız var. 1,1 trilyon liranın üzerine bir fon büyüklüğü var. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi sisteme katılıyor. Mevduat haricinde finans sistemi içerisindeki en büyük tasarruf araçlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda toplumda bir tasarruf alışkanlığı kazandırması, düzenli küçük birikimlerle emekliliğe yönelik bir tasarruf alışkanlığının oturtulması açısından oldukça verimli oldu" diye konuştu.