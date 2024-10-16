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        Haberler Gündem Güncel Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu? | Son dakika haberleri

        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?

        Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni dün en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzaklıkta bahçe sulamaya gelen bir kişi tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:28
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        Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Arama çalışmalarının 18. gününde genç kızın cansız bedeni bulundu.

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        İLK BULGULARA GÖRE ŞÜPHELİ BİR DURUMA RASTLANMADI

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

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        Van Baro Başkanı Sinan Özaraz da, Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından Rojin Kabaiş'e ait dosyaya gizlilik kararı verildiğini, ön otopsi raporunun da gizlilik kararı gerekçesiyle aileye ve kendilerine verilmediğini söyledi.

        Rojin'in vücudundan alınan 100'e yakın numunenin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini kaydeden avukat Özaraz, "Otopsi sırasında Baro olarak uzman talebinde bulunduk. Ancak bu talebimizi savcılık reddetti. Daha sonra aileyle şifa ile görüşerek vekaleti aldık ve bu durumu ilgili savcıya da bildirdik. İstanbul'a gönderilen numunelerin sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.

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        Kabaiş'in cansız bedeni, dün Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay tarafından bulunmuştu.

        Kabaiş'in cenazesi otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

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        Otopsi işlemlerinin ardından da baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, bu sabah kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

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        Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.

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        Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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        Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

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        NE OLMUŞTU?

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

        Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

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        Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

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        28 EYLÜL'DE CEP TELEFONU BULUNDU

        28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

        Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

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        10 EKİM'DE BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

        Rojin’in kaybolduğu günden sonra Bardakçı Mahallesi'ne giriş çıkış yapan yaklaşık 400 araç incelendi. 10 Ekim günü Rojin'e ait başörtüsü sahilde bulundu.

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        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Arama çalışmalarının 18. gününde genç kızın cansız bedeni en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzaklıkta bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

        İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi.

        Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.

        Rojin Kabaiş'in ölüm nedenini otopsi sonucu belirleyecek.

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        Rojin Kabaiş'in cenaze töreninden kareler...

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        #rojin kabaiş
        #Diyarbakır
        #Cenaze
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