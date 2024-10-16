Lübnan Başbakanı: "(İsrail Nebatiye'de) Belediye meclisi toplantısını kasten hedef aldı"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye yönelik İsrail hava saldırısının kasıtlı olarak belediye meclisi toplantısı sırasında düzenlendiğini belirtti.

Lübnan Başbakanı Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Nebatiye'ye yönelik saldırı kınanırken "(İsrail) Kente yönelik hizmetler ve yardım durumunun görüşüldüğü belediye meclisi toplantısını kasıtlı olarak hedef aldı." ifadesine yer verildi.

İsrail'in bu saldırılarının "suçları karşısında kasıtlı olarak sessiz kalan ve onu suçlarında ısrar etmesi için cesaretlendiren dünyanın gözleri önünde" gerçekleştiğini aktaran Mikati, "Tüm dünya ülkeleri Lübnan halkına yönelik saldırıları caydıramıyorsa, ateşkes talep etmek için (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ne başvurmaya değer mi?" eleştirisinde bulundu.

REKLAM Nebatiye Belediyesi ve Nebatiye Belediyeleri Birliğine saldırı düzenlenmişti Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye Belediyesi ve Nebatiye Belediyeleri Birliği binalarını bombaladığı belirtilmişti. Belediye binalarına yönelik saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmalarının ise sürdüğü aktarılmıştı. Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesi de İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldığını ve saldırıda belediye başkanının öldüğünü duyurmuştu.