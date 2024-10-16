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        Haberler Objektife Takılanlar Edis gecelerde: Yanımda birini görünce hemen yakıştırma yapılıyor - Magazin haberleri

        Edis: Yanımda birini görünce hemen yakıştırma yapılıyor

        Aralarında kadınların da yer aldığı bir grupla Beyoğlu'ndaki bir mekândan çıkarken görüntülenen Edis, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı. Şarkıcı, yanındaki arkadaşlarının sorulması üzerine; "Yanımda bir hanımefendi görünce hemen yakıştırma yapılıyor, normal bir arkadaşım" diyerek konuya açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 08:24 Güncelleme: 16.10.2024 - 08:24
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Edis, aralarında kadınların da yer aldığı bir grupla Beyoğlu'ndaki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

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        "NORMAL ARKADAŞIM"

        Arkadaşının doğum gününe katıldığını söyleyen Edis, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Yanımda bir hanımefendi görünce hemen yakıştırma yapılıyor, normal bir arkadaşım" diyerek açıklık getirdi.

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        "AİLEMİ ÖZLEMİŞİM"

        Edis, ayrıca kısa bir süre önce Uşak'a gidip köyüne yaptığı ziyaretle ilgili olarak "Nasıl geçti?" sorusuna; "Çok güzeldi, ailemi özlemişim, her şey harika geçti" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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        Öte yandan daha önce bir sahnesinde; "Beni oyuncu yapacaklar" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken Edis'e oyunculuğa dair bir gelişme olup olmadığı sorulması üzerine; "Sürpriz olsun, sürprizi kaçmasın" diyerek kaçamak bir cevap verdi.

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        Edis, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte saat 03.00 civarında bir korku evine giderek eğlencelerine kaldıkları yerden devam etti.

        #Edis
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