Edis: Yanımda birini görünce hemen yakıştırma yapılıyor
Aralarında kadınların da yer aldığı bir grupla Beyoğlu'ndaki bir mekândan çıkarken görüntülenen Edis, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı. Şarkıcı, yanındaki arkadaşlarının sorulması üzerine; "Yanımda bir hanımefendi görünce hemen yakıştırma yapılıyor, normal bir arkadaşım" diyerek konuya açıklık getirdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Edis, aralarında kadınların da yer aldığı bir grupla Beyoğlu'ndaki bir mekândan çıkarken görüntülendi.
"NORMAL ARKADAŞIM"
Arkadaşının doğum gününe katıldığını söyleyen Edis, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Yanımda bir hanımefendi görünce hemen yakıştırma yapılıyor, normal bir arkadaşım" diyerek açıklık getirdi.
"AİLEMİ ÖZLEMİŞİM"
Edis, ayrıca kısa bir süre önce Uşak'a gidip köyüne yaptığı ziyaretle ilgili olarak "Nasıl geçti?" sorusuna; "Çok güzeldi, ailemi özlemişim, her şey harika geçti" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Öte yandan daha önce bir sahnesinde; "Beni oyuncu yapacaklar" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken Edis'e oyunculuğa dair bir gelişme olup olmadığı sorulması üzerine; "Sürpriz olsun, sürprizi kaçmasın" diyerek kaçamak bir cevap verdi.
Edis, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte saat 03.00 civarında bir korku evine giderek eğlencelerine kaldıkları yerden devam etti.