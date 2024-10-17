Olay, 13 Ekim günü akşam saatlerinde, Gediz ilçesine bağlı Dayınlar Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü, pompaların yanına park ettiği aracından çıktı.

Kısa bir süre sonra ise otomobil alev aldı. Çevredeki araç sürücüleri panikle istasyondan ayrılırken, görevliler ise alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Alevler görevliler tarafından kontrol altına alınırken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; park halinde olan otomobilin alev aldığı, görevlilerin ise yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiği, diğer araç sürücülerinin de panik halinde akaryakıt istasyonundan ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.