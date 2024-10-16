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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Medicana, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, dev kupayı 5. kez müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 21:00 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:24
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        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
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        Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Fenerbahçe Medicana kazandı.

        Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

        Sar-lacivertliler mücadeleden 25-23, 22-25, 25-17 ve 25-18'lik setler sonucu 3-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

        KUPA SAYILAR EŞİTLENDİ!

        Fenerbahçe bu sonuçla Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez müzesine götürdü ve 5'er şampiyonluğu bulunan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'i yakaladı.

        SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

        HAKEMLER: Erdal Alkıncı, Mehmet Gül

        FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem, Bojana Drca, Ana Cristina (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Magdalena Stysiak)

        ECZACIBAŞI DYNAVIT: Yaprak Erkek, Dana Rettke, Tijana Boskovic, Alexa Gray, Sinead Jack-Kisal, Elif Şahin, (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Jovana Stevanovic)

        SETLER: 25-23, 22-25, 25-17, 25-18

        SÜRE: 109 dakika (29, 27, 24, 29)

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