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        Haberler Magazin Umut Akyürek: Kendimi odaya kilitledim

        Umut Akyürek: Kendimi odaya kilitledim

        Umut Akyürek, yasaklı madde kullandığını açıkladığı kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 23:40 Güncelleme: 16.10.2024 - 23:40
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        Umut Akyürek, kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıkladı. Akyürek, yasaklı madde kullandığını açıkladığı kızının psikolojik sorunları olduğu, kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu belirtti.

        Umut Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söyledi. Akyürek, ihbarda bulunduğu polisin eve gelip kızına dil döktüğünü kanunen başka bir şey yapamadıklarını ifade etti.

        Umut Akyürek, kızının reşit olmasından dolayı tedavi görmesi için kendi rızasının olması gerektiğini belirterek bu konuda mahkeme kararını beklediklerini söyledi.

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        #umut akyürek
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