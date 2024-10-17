CNN: ABD'li yetkililer, İsrail'in başkanlık seçiminden önce İran'a saldırmasını bekliyor

ABD'li yetkililerin, 5 Kasım'da yapılacak Amerikan başkanlık seçimlerinden önce İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesini bekledikleri iddia edildi.

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, 5 Kasım'daki başkanlık seçimine kadar İsrail'in harekete geçebileceği öne sürüldü.

ABD'li yetkililer, İran'a nasıl bir karşılık verileceği konusunda İsrail'de halen aktif bir tartışmanın sürdüğünü ancak 5 Kasım'daki seçime kadar bu saldırının gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Aynı yetkililer, olası İsrail saldırısının zamanlamasının başkanlık seçimiyle doğrudan bağlantılı olmadığını ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD'deki siyasi süreçlere karşı oldukça hassas" olduğunu belirtti.