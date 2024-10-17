"DAHA GENİŞ BİR ZAMANDA KONUŞURUZ"

Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülenen Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, sorularımıza kaçamak cevaplar verdi. Koç, ilişkinin nasıl başladığı yönündeki sorumuza; "Onları daha geniş bir zamanda konuşuruz" dedi.