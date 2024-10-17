Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı ilk kez görüntülendi
Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, ilk kez görüntülendi
Oğuzhan Koç, uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açarak gönlünü Hazal Subaşı'na kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları, sosyal medyadan yayımladıkları fotoğraflarla ele vermişti.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, ilk kez birlikte görüntülendi.
"DAHA GENİŞ BİR ZAMANDA KONUŞURUZ"
Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülenen Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, sorularımıza kaçamak cevaplar verdi. Koç, ilişkinin nasıl başladığı yönündeki sorumuza; "Onları daha geniş bir zamanda konuşuruz" dedi.
"BİZ DE BERKAY'DAN ÖĞRENDİK"
"İlişkiyi Berkay Şahin'den öğrendik" şeklindeki cümlemize Oğuzhan Koç, esprili bir şekilde; "Vallahi biz de Berkay'dan öğrendik" karşılık verdi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Oğuzhan Koç ayrıca, evlilikle ilgili sorular karşısında; "Her şey yolunda" demekle yetindi.