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        Haberler Magazin Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı ilk kez görüntülendi! Koç'tan kaçamak cevaplar - Magazin haberleri

        Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı ilk kez görüntülendi

        Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, ilk kez görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 08:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 08:36
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        Oğuzhan Koç, uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açarak gönlünü Hazal Subaşı'na kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

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        Geçtiğimiz günlerde Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları, sosyal medyadan yayımladıkları fotoğraflarla ele vermişti.

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        İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, ilk kez birlikte görüntülendi.

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        "DAHA GENİŞ BİR ZAMANDA KONUŞURUZ"

        Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülenen Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, sorularımıza kaçamak cevaplar verdi. Koç, ilişkinin nasıl başladığı yönündeki sorumuza; "Onları daha geniş bir zamanda konuşuruz" dedi.

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        "BİZ DE BERKAY'DAN ÖĞRENDİK"

        "İlişkiyi Berkay Şahin'den öğrendik" şeklindeki cümlemize Oğuzhan Koç, esprili bir şekilde; "Vallahi biz de Berkay'dan öğrendik" karşılık verdi.

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        "HER ŞEY YOLUNDA"

        Oğuzhan Koç ayrıca, evlilikle ilgili sorular karşısında; "Her şey yolunda" demekle yetindi.

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        Oğuzhan Koç, yeni sevgilisi Hazal Subaşı'nın elini bir an olsun bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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        Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.

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        Keyiflerinin yerinde olduğu görülen çiftin, o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Oğuzhan Koç
        #Hazal Subaşı
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