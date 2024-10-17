Adana'da olay, 14 Ekim günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Oto lastik ticareti yapan Emre Naynal (37), evli olmasına rağmen birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşegül Sefer (40) ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti.

İKİ ÇOCUK ANNESİNİ KATLETTİ DHA'da yer alan habere göre Naynal, burada tabancayla Ayşegül Sefer’i başından vurup, aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ Polisin kıyıda yaptığı araştırmada, lüks otomobilde Naynal ile Sefer’in cansız bedenini buldu. Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çaldığı görüldü. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, toprağa verildi.

"HUZURUM" DİYE PAYLAŞMIŞ Ayşegül Sefer’in, katili Emre Naynal ile fotoğraflarını ‘Huzurum’ ve ‘Sırtımı dayadığım dağım’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

İKİZ ÇOCUKLARI VARDI Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, Naynal ile Sefer’in saat 05.00 sıralarında olay yerine geldiklerini, cesetlerin bulunduğu saate kadar da başka kimsenin bölgeye gitmediğini saptadı. Öte yandan çiftin, 2 yaşında ikiz çocuklarının olduğu belirtildi.