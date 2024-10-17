İstanbul'da özel hastanelere nakledilen yenidoğan 10 bebeğin ölümüne ve haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit ettiği iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" hakkında iddianame hazırlandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in ayrıntılarına ulaştığı iddianame 1400 sayfa ve 83 klasörden oluşuyor.

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı.