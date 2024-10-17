Victoria's Secret melekleri, 6 yıl sonra bıraktıkları yerden devam ettiler
Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Barbara Palvin gibi ünlü modeller, 6 yıl sonra tekrar podyumda boy gösterdi. Ünlü modellerin, 6 yılda fiziksel değişim geçirmediğini, değiştilerse, ne kadar değiştiklerinin takdiri sizin
1995'te başlayan Victoria's Secret şovu, 2019'a kadar düzenli olarak gerçekleştirildi. Podyuma çıkan modeller, küresel şöhrete ulaşırken 'Melek' olarak adlandırıldılar.
Kasım 2018'de şirketin pazarlama şefi Ed Razek'in bir röportajında transseksüeller ve büyük beden kadınlar için sarfettiği cümleler büyük tepki çekti. Razek, baskılar karşısında Ağustos 2019'da istifa etmek zorunda kalırken şova ara verildi.
Dünyanın en ünlü podyum şovu, dün itibarıyla tekrar başladı. Şirket, şovun geri dönüşünü, 'Melekler' ile şova dönüştürdü.
Şovda, 6 yıl önce olmamaları tartışma yaratan transseksüel ve büyük beden modeller de 'Melekler' ile birlikte podyuma yürüdü.
Merak edilen konulardan biri 'Melekler'in 6 yılda nasıl bir değişime uğradıydı.
Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Barbara Palvin'in fiziksel değişimini, 2018'deki görünümleriyle gözler önüne serdik.
Değişimin olup - olmadığına, olduysa ne kadar olduğuna siz karar verin.
ADRIANA LIMA
2024 - 2018
43 yaşında
BELLA HADID
2024 - 2018
28 yaşında
GIGI HADID
2024 - 2018
29 yaşında
BARBARA PALVIN
2024 - 2018
31 yaşında
CANDICE SWANEPOEL
2024 - 2018
35 yaşında
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock