Victoria's Secret melekleri, 6 yıl sonra bıraktıkları yerden devam ettiler

1995'te başlayan Victoria's Secret şovu, 2019'a kadar düzenli olarak gerçekleştirildi. Podyuma çıkan modeller, küresel şöhrete ulaşırken 'Melek' olarak adlandırıldılar.

Kasım 2018'de şirketin pazarlama şefi Ed Razek'in bir röportajında transseksüeller ve büyük beden kadınlar için sarfettiği cümleler büyük tepki çekti. Razek, baskılar karşısında Ağustos 2019'da istifa etmek zorunda kalırken şova ara verildi.

Dünyanın en ünlü podyum şovu, dün itibarıyla tekrar başladı. Şirket, şovun geri dönüşünü, 'Melekler' ile şova dönüştürdü.

Şovda, 6 yıl önce olmamaları tartışma yaratan transseksüel ve büyük beden modeller de 'Melekler' ile birlikte podyuma yürüdü.

Merak edilen konulardan biri 'Melekler'in 6 yılda nasıl bir değişime uğradıydı.

Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Barbara Palvin'in fiziksel değişimini, 2018'deki görünümleriyle gözler önüne serdik.

Değişimin olup - olmadığına, olduysa ne kadar olduğuna siz karar verin.