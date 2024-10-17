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        Haberler Magazin Victoria's Secret melekleri, 6 yıl sonra bıraktıkları yerden devam ettiler - Magazin haberleri

        Victoria's Secret melekleri, 6 yıl sonra bıraktıkları yerden devam ettiler

        Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Barbara Palvin gibi ünlü modeller, 6 yıl sonra tekrar podyumda boy gösterdi. Ünlü modellerin, 6 yılda fiziksel değişim geçirmediğini, değiştilerse, ne kadar değiştiklerinin takdiri sizin

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 10:15 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:14
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        6 yıl önce 6 yıl sonra
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        1995'te başlayan Victoria's Secret şovu, 2019'a kadar düzenli olarak gerçekleştirildi. Podyuma çıkan modeller, küresel şöhrete ulaşırken 'Melek' olarak adlandırıldılar.

        Kasım 2018'de şirketin pazarlama şefi Ed Razek'in bir röportajında transseksüeller ve büyük beden kadınlar için sarfettiği cümleler büyük tepki çekti. Razek, baskılar karşısında Ağustos 2019'da istifa etmek zorunda kalırken şova ara verildi.

        Dünyanın en ünlü podyum şovu, dün itibarıyla tekrar başladı. Şirket, şovun geri dönüşünü, 'Melekler' ile şova dönüştürdü.

        Şovda, 6 yıl önce olmamaları tartışma yaratan transseksüel ve büyük beden modeller de 'Melekler' ile birlikte podyuma yürüdü.

        Merak edilen konulardan biri 'Melekler'in 6 yılda nasıl bir değişime uğradıydı.

        Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Barbara Palvin'in fiziksel değişimini, 2018'deki görünümleriyle gözler önüne serdik.

        Değişimin olup - olmadığına, olduysa ne kadar olduğuna siz karar verin.

        ADRIANA LIMA

        2024 - 2018

        43 yaşında

        BELLA HADID

        2024 - 2018

        28 yaşında

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        GIGI HADID

        2024 - 2018

        29 yaşında

        BARBARA PALVIN

        2024 - 2018

        31 yaşında

        CANDICE SWANEPOEL

        2024 - 2018

        35 yaşında

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

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        #Victorias Secret melekleri
        #Bella Hadid
        #Adriana Lima
        #Barbara Palvin
        #Gigi Hadid
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