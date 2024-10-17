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        Haberler Dünya Kuzey Kore, anayasa değişikliğiyle Güney'i ilk kez 'düşman devlet' olarak tanımladı | Dış Haberler

        Kuzey Kore, anayasa değişikliğiyle Güney'i ilk kez 'düşman devlet' olarak tanımladı

        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:40
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        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
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        KCNA'nın haberine göre, Güney ile son dönemlerde gerilim tırmanırken, Kuzey Kore, bölgede tansiyonu artıracak bir anayasa değişikliği yaptı.

        Haberde, Kuzey Kore'nin anayasada yaptığı değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığı ifade edildi.

        Koreleri birbirine bağlayan yolların bir kısmının 15 Ekim'de patlatılmasının nedenine de değinilen haberde, bu gelişmenin anayasa değişikliğine uygun şekilde "kaçınılmaz ve meşru" tedbirler olduğu kaydedildi.

        Haberde açıklamasına yer verilen Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü ise Pyongyang'ın güney sınırlarını "kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini" kaydetti.

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        Öte yandan, Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "birleşme karşıtı" olarak nitelenen "düşman devlet" tanımlaması kınandı.

        Açıklamada ayrıca, "Kuzey'in provokasyonlarına güçlü bir şekilde karşılık verileceği" yinelendi.

        Kuzey Kore'den "anayasanın yeniden yazılması çağrısı"

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocakta Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

        Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

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