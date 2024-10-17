Galatasaray'ın eli rahatladı: Borçsuzluk kağıdı alındı!
Mali genel kurulda ibrayı alan Dursun Özbek ve yönetimi ekonomik anlamda kolları sıvadı. Şampiyonluk primlerinin büyük bölümünü ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuların alacaklarının tamamını kapatarak UEFA'dan borçsuzluk kağıdını da aldı
Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul'da yüzde 90'ın üzerinde oy oranı ile ibra edilen Dursun Özbek ve yönetimi mali açıdan da mesaiye başladı.
Geçen ay futbolculara 10 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılı idareciler, ekim başı itibarıyla halen yatmayan şampiyonluk primlerini de ödemeye başladı.
Futbolculara 3 milyon Euro'dan fazla prim ödemesi gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, kalan bölümle birlikte Fenerbahçe derbisinin primini de bu ay sonuna kadar ödemeyi hedefliyor.
Futbolcuların alacaklarını kapatarak borçsuzluk kağıdını alan Galatasaray, UEFA'ya da bildirimde bulundu.