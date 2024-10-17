Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!

        İstanbul'da, bir iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan 65 yaşındaki Ali Rıza Susam dengesini kaybederek 7. kattan düştü. Havalandırma boşluğuna düşen Susam'ın cam silmek için 7. kata çıktığı öğrenildi. Susam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Kağıthane'de olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Kasım Caddesi'ndeki 7 katlı iş merkezinde meydana geldi.

        HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

        İddiaya göre, iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Rıza Susam (65) camları silmek istediği sırada dengesini kaybederek 7. kattan havalandırma boşluğuna düştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre Susam’ın düştüğünü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Susam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        "MAHALLEMİZİN İNSANIYDI"

        Susam’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarından biri "Cam silerken aşağı düşüyor. Savcı bekleniyor" dedi.

        Görgü tanığı Hamdi Taşbaş ise, "Mahallemizin insanı, cam temizleme işleri falan yapıyor kendisi, yukarıda en üst katta çatı arasında bir boşluk var, anahtar da kendisinde varmış. Yukarıda ne iş yaptığını bilmiyoruz ama binanın havalandırmasından yedi, sekiz katlık bir boşluk var oraya düşmüş. Biz de duyduk olay bu" diye konuştu.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        X'te engelleme özelliği değişiyor
        X'te engelleme özelliği değişiyor
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu