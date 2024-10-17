X'te engelleme özelliği değişiyor

X'in sahibi Elon Musk, geçtiğimiz ay, X'in engelleme özelliğinde değişiklikler yapılacağını açıklamıştı. Dün ise uygulamaya ilişkin detaylara açıklık getirildi.

Yakında başlayacak güncelleme ile engellediğiniz hesaplar, hesabınız 'herkese açık' olarak ayarlandıysa tüm gönderilerinizi görebilecek, ancak hiçbir şekilde etkileşime giremeyecek.

Önceki uygulamada engelleme özelliği ile kişiler istemedikleri kişilerin paylaşımlarını görmesini ve onlarla etkileşimde bulunmasını engelleyebiliyordu.

Ancak yeni güncelleme ile engellenen hesaplar artık kişinin paylaşımlarını görüntüleyebilecek. Yalnızca beğenme, yorum veya doğrudan mesaj atma gibi etkileşimlerde bulunamayacaklar.