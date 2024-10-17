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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması | EN SON HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!

        İstanbul'da, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Mahmut Dağcı yanında bulunan silahla kuzeni Adem Savaş'a ateş etti. Savaş olay yerinde hayatını kaybetti; olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:46
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        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
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        İstanbul Esenler'de olay, dün saat 20.00 sıralarında Atışalanı Mahallesi Gazi Emir Sokak'ta meydana geldi.

        ALACAK VERECEK TARTIŞMASI

        Kuzen oldukları öğrenilen Adem Savaş ile Mahmut Dağcı, otomobilde bulundukları sırasında aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı.

        YOLDA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre otomobilden inen iki kuzen yolda da tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında Mahmut Dağcı, yanında bulunan silahla Adem Savaş’a ateş etti.

        KUZENİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Başından ve vücudundan vurulan Savaş ağır yaralandı. Silahı ateşleyen Mahmut Dağcı olay yerinden kaçarken, çevredekiler silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Savaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Adem Savaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        KATİL KUZEN YAKALANDI

        Olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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