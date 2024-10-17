İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!

İstanbul Esenler'de olay, dün saat 20.00 sıralarında Atışalanı Mahallesi Gazi Emir Sokak'ta meydana geldi.

Kuzen oldukları öğrenilen Adem Savaş ile Mahmut Dağcı, otomobilde bulundukları sırasında aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı.

YOLDA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'daki habere göre otomobilden inen iki kuzen yolda da tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında Mahmut Dağcı, yanında bulunan silahla Adem Savaş’a ateş etti.