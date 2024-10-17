Yasaklı boya, tohum yağı... Zeytinyağı diye neler yemişiz! Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken içerisinde dikkat çeken zeytinyağı markaları oldu. Zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edilen markaların 9'u Onay Ticaret'in olduğu belirtilirken başka bir firmaya ait zeytinyağında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi

Habertürk Giriş: 17.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:30 facebook

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