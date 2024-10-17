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        Haberler Magazin Emre Yusufi'den ayrılan Nilperi Şahinkaya'dan 'kademeli ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya'dan 'kademeli ayrılık' açıklaması

        Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ile olan ayrılığı; 'Kademeli ayrılık' şeklinde yorumlayarak ilişki lügatine yeni bir tanımlama ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:56
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        Kademeli ayrılık
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        Nilperi Şahinkaya, ilişki lügatine yeni bir tanımlama ekledi; "Kademeli ayrılık"...

        Nilperi Şahinkaya ile grafik tasarımcısı olan Emre Yusufi, geçtiğimiz günlerdeki ilişkileri hakkındaki farklı yorumlarıyla dikkat çekmişti.

        Nilperi Şahinkaya; ilişkisinin bittiğini belirterek; "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor" demişti.

        Emre Yusufi ise ilişkilerine ara verdiklerini söylemişti.

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        Nilperi Şahinkaya, kadrosunda yer aldığı 'Gelin Takımı' filminin galasında özel hayatına dair soruları da yanıtladı. Emre Yusufi ile net bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden Şahinkaya'nın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

        Eski sevgilisini de galaya davet eden Nilperi Şahinkaya; "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli… Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu tüm Türkiye'ye sunacağım. Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılarak... İki tarafından kabullendiği bir ayrılık türü efendim" dedi.

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        #nilperi şahinkaya
        #Emre Yusufi
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