Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Meryem Çap'ı 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!

        İstanbul'da, 34 yaşındaki eşi Meryem Çap'ı silahla öldüren 36 yaşındaki Şeyhmus Çap, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, katil zanlısına son sözünü sordu. Kasıtlı hareket etmediğini ifade eden Çap, "adalet" istediğini söyledi. İşte, Çap'a verilen ceza...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da kadın cinayeti, 22 Ağustos 2023'te Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesi, Ankara Caddesi'nde bir evde yaşandı. Bir çocuğun pencerede ağlarken görüldüğü ihbarıyla ortaya çıkan olayda, polisin duvara dayalı halde yaralı olarak bulduğu Meryem Çap (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        EŞİNE 5 EL ATEŞ ETTİ

        AA'da yer alan habere göre oturdukları evde tartıştığı eşine silahla 5 kez ateş ettikten sonra kaçan Şeyhmus Çap (36) ise olaydan üç gün sonra Esenler'de yakalandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın, "eşe karşı kasten öldürmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Meryem Çap'ın annesi Nuray Arslan, babası Ağcabal Arslan ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Şeyhmus Çap ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        "KASITLI" HAREKET ETMEMİŞ

        Sanık Şeyhmus Çap, cinayetten dolayı üzgün olduğunu, kasıtlı hareket etmediğini savundu. Duruşmada söz alan müştekiler Nuray ve Ağcabal Aslan, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        ADALET İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Son sözü sorulan sanık, adalet istediğini söyledi. Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Çap'ı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığı ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Meryem Çap
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        X'te engelleme özelliği değişiyor
        X'te engelleme özelliği değişiyor