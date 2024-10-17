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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Merkez, böylece 7 toplantı üst üste pas geçmiş oldu. Karar metninde "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:12
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        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde yüzde 50’de sabit tuttu. Böylece 7 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu.

        PPK tarafından yayımlanan karar metninde eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükseldiği ifade edildi.

        "ENFLASYONDAKİ İYİLEŞMENİN HIZINA DAİR BELİRSİZLİK ARTTI"

        Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima ettiği belirtilen karar metninde "Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" değerlendirmesi yer aldı.

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        PPK'nın, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediği vurgulandı.

        SIKI DURUŞA DEVAM MESAJI

        PPK karar metni şöyle devam etti:

        "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

        Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

        Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."

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