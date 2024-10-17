Finansmana ulaşmaktaki zorluk ve konut fiyatlarının artışıyla düşüşe geçen konut satışları, son 3 aydır yükseliş trendine girdi. Yurt içindeki alımların yanı sıra gayrimenkulde yurt dışından alımlarda da sert bir artış söz konusu.

TCMB verilerine göre; 2023'te 1 milyar 782 milyon dolar olan yurt dışından gayrimenkul edinimi miktarı, 2024'ün ilk 8 ayında 1 milyar 377 milyon dolara ulaştı. Ortalamanın yıl sonuna kadar sürmesi halinde 2 milyar doları aşan yeni bir rekor gelecek.

4 SENEDE 10 KATINA ÇIKACAK!

2017 ve 2018'de 300 milyon dolar seviyesinde olan alım miktarı, 2019 ve 2020'de pandemi ve dolar kurundaki yükselişle 200 milyon dolar seviyesine geriledi. 2021'de tekrar yükselerek 371 milyon doları bulan alımlar, 2022'de katlanarak 628 milyon doları buldu.

REKLAM 2023'te patlama yapan yurt dışında gayrimenkul edinimi 2022'ye göre yüzde 184 artarak 1 milyar 784 milyon dolara geldi. 2024'te de yükseliş sürüyor. Türkler, yılın ilk 8 ayında yurt dışından 1 milyar 377 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. 2024'ün ilk 8 ayındaki ortalama alımın sürmesi halinde 2 milyar 100 milyon dolar seviyesinde alım gerçekleşmiş olacak ve alım miktarı 2020'ye göre yaklaşık 10 katına çıkacak. ALIM-SATIM DENGESİ KAYIYOR Türkiye'de yabancıya konut satışı ise ters istikamette ilerliyor. 2023'ün ilk 8 ayında 28 bin olan yabancıya satılan konut sayısı, yüzde 39 düşüşle bu yıl aynı dönemde 17 bine geriledi.