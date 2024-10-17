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        Haberler Dünyadan Pink Floyd'un solisti George Roger Waters'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Filistin' teşekkürü

        Pink Floyd'un solisti George Roger Waters'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Filistin' teşekkürü

        İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucusu ve solisti George Roger Waters, İsrail'e karşı tutumu ve Filistin'e verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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        Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen George Roger Waters, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşılan video münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

        Roger Waters, Filistin için sahnede
        Roger Waters, Filistin için sahnede Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan George Waters'a teşekkür etmişti.

        Bunun üzerine George Waters, X hesabından bulunduğu paylaşımda; "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımıyla Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #George Roger Waters
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