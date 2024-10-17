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        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı: Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, çözüm süreci tartışmaları hakkında, "Çözüm süreci masamızda yok" derken, "Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:49
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        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, çözüm sürecinin masada olmadığını dile getirerek "Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, dün AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İktidarın yeni bir çözüm süreci başlatmaya hazırlandığı yönündeki iddialara AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Çözüm süreci masamızda yok." ifadelerini kullanarak net konuştu.

        Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ala, "Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki." dedi. AK Parti'nin devrim niteliğinde reformlar yaptığının altını çizen Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye'ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi." diye konuştu.

        YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

        Ala, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

        "Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım." ifadelerini kullanan Ala, "Orada herkes görüşünü söyleyecek." dedi.

        SİYASETTE NORMALLEŞME

        Ala, siyasette normalleşme adımlarına da diyalogların çok önemli olduğunu vurgulayarak "180 derece fikirler olsa da bunlar çok önemlidir." diye konuştu.

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