Rashica'nın yerine kim oynayacak?
Milot Rashica'nın Kosova Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık Beşiktaş'ta canları sıkarken gözler kanat bölgesindeki alternatiflere çevrildi.
Kosova’nın Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı UEFA Uluslar C Ligi maçında sakatlanan Rashica oyuna devam edemezken Beşiktaş'tan son durumu ile ilgili açıklama geldi.
Siyah-beyazlılar'dan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir. Rashica’nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Rashica'nın Süper Lig'in 9. haftasında Pazar günü oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyeceği ve Avrupa Ligi'ndeki Lyon deplasmanına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Kosovalı yıldızın Galatasaray derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.
Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 12 maçın hepsinde görev alan ve 11 maça 11'de başlayan Rashica'nın yokluğunda gözler de kanat rotasyonuna çevrildi.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bu bölgede kullanabileceği isimler Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Ernest Muçi ve Can Keleş...
Ernest Muçi; Kayserispor, Frankfurt ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda 11'de başlayıp sol kanatta görev alırken Semih Kılıçsoy ise son 7 resmi maçta yedek soyundu. Semih'in son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sonradan da oyuna girmemesi dikkat çekmişti.
Joao Mario ise Kayserispor maçında sağ kanatta başlasa da Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarında orta alanda görev almıştı. Portekizli futbolcunun kanatlardaki performansı şu ana kadar teknik heyeti tatmin etmiş değil.
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Can Keleş ise orijinal mevkisi kanat olan tek isim konumunda. Ancak Avrupa maçlarında 9 dakika süre alan Can Keleş, Süper Lig'de ise şu ana kadar hiç süre alamadı. Can Keleş, SÜper Lig'de şans bulamayan tek yeni transfer konumunda.