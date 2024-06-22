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        Haberler Dünya Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Filistin'e destek için sahneye çıktı | Dış Haberler

        Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Filistin'e destek için sahneye çıktı

        İngiltere'nin başkenti Londra'daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde Filistin'e destek için etkinlik düzenlendi. Pink Floyd'un vokalisti, basçısı ve kurucularından Roger Waters, Yusuf İslam ve rapçi Lowkey, şarkılarını Filistin için söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 00:54 Güncelleme: 22.06.2024 - 00:57
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        Roger Waters, Filistin için sahnede
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        Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin’e destek için Londra’da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

        Londra’daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlilke Waters’ın yanı sıra Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi.

        Konserden önce konuşma yapan Waters, “Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz.” dedi.

        Waters, “Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim.” diye konuştu.

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        Holborn ve St. Pancras seçim bölgesinden 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler için İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın karşısına milletvekili adaylığını koyan Filistin destekçisi Andrew Feinstein’a destek isteyen Waters, şu ifadeleri kullandı:

        “Cennet ile cehennem arasından seçim yapabilirsiniz. Mavi gökyüzüyle acı arasından seçim yapabilirsiniz. Adaylardan Starmer ve Feinstein’e baktığınızda peçenin ardından gülümsemeyi görebilir misiniz? Ben baktığımda görebiliyorum. Her seçim bölgesinde gerçeğin yanında olan adaylar olmayabilir ama Holborn ve St. Pancras bölgesinde var. Bu bölgede 72 bin seçmen var ve gerçeğin, sevginin ve empatinin yanında olan Feinstein için oyunuzu kullanın. Keir Starmer’ın başbakan olmasını engelleyin. Soykırımın kolaylaştırıcısı Starmer'ın başbakan olmasını önlemek tüm İngiltere ve insanlığın iyiliğine olur.”

        Waters, İngiltere siyasetinde yeni bir ahlaki yol göstericiye ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak "Hepimiz başta Filistinlilerin hakları olmak üzere insan haklarının savaşçısıyız. İnsanlık ruhunun varoluş savaşının askerleriyiz." ifadelerini kullandı.

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        Konuşmasının ardından Waters, "Wish you were here" şarkısı ile insanların bir araya gelmesini anlatan "Bar" şarkısını katılımcılarla birlikte seslendirdi.

        YUSUF İSLAM'DAN WILD WORLD

        Yusuf İslam da konuşmasında Gazzeli çocukların sesini duyurmak için sahnede olduğunu belirterek "Çünkü onlar en masum, en temiz olanlar ve bunu hak etmiyorlar. Kim masum bir canı öldürürse tüm insanlığı öldürmüş olur." dedi.

        Gazze'de çocukların bir sonraki gün başına geleceklerden habersiz olduğunu söyleyen İslam, "Onlar için herhangi bir yarın olmayabilir. Savaş bölgesinin dışındaki çocukların aileleri de çocuklarına bu karanlık günlerde nasıl yardım edeceğini bilemez halde." diye konuştu.

        İslam, çocuklar ve barış için "Wild World" (Vahşi Dünya) şarkısını seslendirdi. İslam'a izleyiciler de eşlik etti.

        Rapçi Lowkey de Gazze ve Filistin için yazdığı "Filistin asla ölmeyecek (Palestine will never die)" şarkısını seslendirdi.

        Etkinlik sanatçılar, Filistin destekçisi bağımsız milletvekili adayları ve katılımcıların Filistin'e destek sloganlarıyla sona erdi.

        Öte yandan bir grup İsrail destekçisi, etkinliğin düzenlendiği kilise önünde eylem düzenleyerek Waters'a tepki gösterdi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Pink Floyd
        #Filistin
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