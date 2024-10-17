Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti

SAİT FAİK ABASIYANIK'IN KAYIP ARANIYOR KİTABININ KONUSU

Kayıp Aranıyor, Türk yazar Sait Faik Abasıyanık'ın 1953 yılında yayınlanan ikinci ve son romanı. Roman ilk olarak Hürriyet Gazetesi'de 28 Haziran 1953 ile 1 Ağustos 1953 tarihleri arasında 36 bölüm olarak yayınlandı.

Romanda, eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamı anlatılmaktadır. Nevin içinde bulunduğu dünyadan, bu dünyanın iki yüzlülüğünden ve çıkarcılığından sıkılmıştır ve yalansız, özgür ve samimi bir dünyaya özlem duymaktadır. Çevresine ve çevresindeki toplumun kurallarına ayak uyduramamaktadır. Kahraman, ne kadar pervasız olsa da bir türlü burjuva dünyasının zincirlerini kıramamaktadır. İki arada kalan Nevin sonunda dünyasından tamamen kaçar. Nevin, romanın sonunda kayıplara karışır.