Jose Mourinho'dan üçlü savunma planı!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, futbolcularına farklı formasyonları çalıştırmaya devam ediyor. Portekizli teknik adam, antrenmanlarda üç stoperli sistemin gerekliliklerini öğrencilerine aktarıyor.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Portekizli teknik adam, takımının birçok sistemi aynı anda uygulayabilmesini istiyor. Fenerbahçe, dörtlü savunmaya ek olarak 3 stoperli sistemin ön hazırlığını da yapıyor.
Filip Kostic ve Sofyan Amrabat’ın takıma dahil olmasıyla sarı lacivertlilerin kadro genişliği istenen seviyeye ulaştı.
Tüm bölgelerde alternatifli bir kadroya sahip olan Fenerbahçe'nin, yoğun maç temposunda farklı sistemlerde sahada olması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre; Mourinho’nun, 3’lü savunmayı kusursuz bir şekilde oynatmak adına düşündüğü ideal kadro zamanla netlik kazanacak.
Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde’nin aynı anda sahada olacağı bir senaryo için çalışmalar sürüyor.
Sol kanadı Filip Kostic’e emanet etmeyi planlayan Portekizli teknik adam, sağ kanatta ise Osayi-Samuel’e şans vermeyi düşünüyor.
Orta sahada Amrabat, Fred ve Szymanski birlikteliğini ilk aşamada bozmak istemeyen Mourinho, İsmail Yüksek’in de maç ritmini kaybetmemesi için milli futbolcuya sık sık formayı teslim edecek.
Hücum hattında ise çift forvetli bir sistem, antrenmanlarda deneniyor. Allan Saint Maximin’in de hızlı hücumlarda daha efektif olması adına zaman zaman ileri uçta kullanılacağı öğrenildi.