Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan üçlü savunma planı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan üçlü savunma planı!

        Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, futbolcularına farklı formasyonları çalıştırmaya devam ediyor. Portekizli teknik adam, antrenmanlarda üç stoperli sistemin gerekliliklerini öğrencilerine aktarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

        2

        Portekizli teknik adam, takımının birçok sistemi aynı anda uygulayabilmesini istiyor. Fenerbahçe, dörtlü savunmaya ek olarak 3 stoperli sistemin ön hazırlığını da yapıyor.

        3

        Filip Kostic ve Sofyan Amrabat’ın takıma dahil olmasıyla sarı lacivertlilerin kadro genişliği istenen seviyeye ulaştı.

        4

        Tüm bölgelerde alternatifli bir kadroya sahip olan Fenerbahçe'nin, yoğun maç temposunda farklı sistemlerde sahada olması bekleniyor.

        5

        TRT Spor'un haberine göre; Mourinho’nun, 3’lü savunmayı kusursuz bir şekilde oynatmak adına düşündüğü ideal kadro zamanla netlik kazanacak.

        6

        Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde’nin aynı anda sahada olacağı bir senaryo için çalışmalar sürüyor.

        7

        Sol kanadı Filip Kostic’e emanet etmeyi planlayan Portekizli teknik adam, sağ kanatta ise Osayi-Samuel’e şans vermeyi düşünüyor.

        8

        Orta sahada Amrabat, Fred ve Szymanski birlikteliğini ilk aşamada bozmak istemeyen Mourinho, İsmail Yüksek’in de maç ritmini kaybetmemesi için milli futbolcuya sık sık formayı teslim edecek.

        9

        Hücum hattında ise çift forvetli bir sistem, antrenmanlarda deneniyor. Allan Saint Maximin’in de hızlı hücumlarda daha efektif olması adına zaman zaman ileri uçta kullanılacağı öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum