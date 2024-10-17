Dünyanın en yalnız ülkelerinden Güney Kore'de, köpek sahiplenme alışkanlığı artıyor

Kısa bir süre öncesine kadar Güney Kore, et için köpek yetiştirme geleneği nedeniyle sık sık dünya manşetlerine çıkıyor ve hayvan hakları gruplarının tepkisini çekiyordu. Ancak son yıllarda buradaki insanlar yalnızlıklarından kurtulmak için evcil hayvan sahiplenmeye, sıklıkla köpeklere yöneldi. Özellikle pandemi döneminde.

Pandemi evlere evcil hayvanların girmesine yol açtı; evlerine kapanan insanlar barınaklardan ve sokaklardan köpek ve kedi sahiplendi. Hükümet tahminlerine göre, Güney Kore'deki her dört aileden birinin evcil hayvanı var.

Evcil hayvan hizmetlerindeki patlama ülkenin kentsel manzarasını değiştirdi. Evcil hayvanlara hizmet veren hastaneler ve dükkanlar her yerde bulunur hale gelirken, Güney Kore'nin doğum oranı dünyanın en düşük ülkesi haline geldiği için doğum klinikleri neredeyse yok oldu.