Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi! Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir ortaokulda, ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.10.2024 - 15:48 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:48 facebook

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