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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir ortaokulda, ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:48 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:48
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        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
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        Kocaeli'nde olay, sabah saatlerinde Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Laboratuvardaki ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü.

        ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre yere dökülen cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, yetkililere ihbarda bulunuldu.

        AFAD EKİPLERİ OKULA GELDİ

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        İhbarla okula polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.

        EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        Ekipler okulda temizlik çalışması yaparken, öğrenciler tatil amaçlı evleri gönderildi. Okulda eğitime 1 gün ara verildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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