Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde '2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda bütçenin sunumunu gerçekleştirdi. Sunuma göre; 2025'te Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun bütçesi 252,3 milyar TL olacak.

252,3 milyar TL'lik bütçe, 2024'te 162,5 milyar lira olan bütçenin yüzde 55 artırılması anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun bütçesini artırmak için sunulan teklif ertelenmişti. AK Parti kaynakları, bugün 2025'te savunma fonuna ilişkin gelecek teklifte kredi kartından para kesilmesi düzenlemesinin olmayacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından bütçenin nasıl yükseltileceği merak konusu oldu.