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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dolandırıcılıktan yakalandı, yıllar önceki cinayet ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Dolandırıcılıktan yakalandı, yıllar önceki cinayet ortaya çıktı

        Denizli'de dolandırıcılıktan yakalanan 20 yaşındaki Kadir Ersoy'un, 5 yıl önce Vali Yardımcısı Kemal İnan'ın 15 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan'ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:57
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        Dolandırıcılıktan yakalandı, yıllar önceki cinayet ortaya çıktı
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        Denizli merkezli 7 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 31 kişiden Kadir Ersoy'un (20), 5 yıl önce Vali Yardımcısı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan'ın (15) bıçakla öldürülmesi olayına karıştığı ortaya çıktı.

        "AÇIKHAT"I KULLANMIŞLAR

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin 'Açık hat' olarak tabir edilen kimliği belirlenemeyen telefon hatlarını kullanarak internet üzerinden sahte araç ve ürün ilanı verip, vatandaşlardan 'kapora' ya da ücretlerin tamamını alıp, ürünleri teslim etmediğini tespit etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri belirlemek için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin bu yöntemlerle 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

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        8 AYLIK SÜREN TAKİP SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

        8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından JASAT, 10 Ekim'de Denizli merkezli Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Mersin, Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından 74 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 31'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        VALİ YARDIMCISININ OĞLUNUN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

        Operasyon kapsamında tutuklananlardan Kadir Ersoy'un, 25 Haziran 2019’da Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde çıkan kavgada bıçaklanan, bir dönem Denizli Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan'ın cinayet şüphelilerinden biri olduğu ortaya çıktı.

        Kadir Ersoy'un, olaya ilişkin davada kasten öldürme suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, dosyanın ise yapılan itirazlar sonrası Yargıtay'a gittiği öğrenildi. Dosyası Yargıtay'da bulunan Kadir Ersoy'un ise bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği tespit edildi.

        Aynı kavgada, İnan'ın kardeşleri Ahmet Burak İnan (25) ve Mehmet Buğra İnan da (25) yaralanmıştı. İki kardeş tedavileri ardından taburcu edilmişlerdi.

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