Beşiktaş'ta Konyaspor maçının 11'i netleşiyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kadrodaki eksikler can sıkıyor... Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rashica ve Gabriel Paulista'nın yerine kimlerin forma giyeceği merak edilirken, teknik direktör Van Bronckhorst'un düşündüğü isimler ise ortaya çıktı.
Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın sakatlığının ardından kanatlarda kimin oynayacağı merak konusu.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Kosovalı oyuncunun yokluğunda sağ kanatta Joao Mario'ya görev vermesi beklenirken sol kanatta ise adaylar yine Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy...
Hollandalı teknik adam, son 7 maçta Semih Kılıçsoy'u yedek soyundururken Gaziantep FK maçında ise sonradan da oyuna almamıştı.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi ise son 3 resmi maçta da 11'de yer aldı.
Muçi sol kanatta yer aldığı Kayserispor maçında 65 dakika, Eintracht Frankfurt maçında 90 dakika, Gaziantep FK maçında ise 87 dakika sahada kaldı.
11'deki yerini kaybeden Semih Kılıçsoy ise idman performansını artırırken formayı yeniden kapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
PAULISTA'NIN YOKLUĞUNDA EMİRHAN ÖNDE
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın sakatlığının ardından Giovanni van Bronckhorst'un savunma planı da netleşiyor.
Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanarak çıkan Gaberiel Paulista'nın tedavisi sürerken Konyaspor karşısında stoper ikilisinin Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan oluşması bekleniyor.
Gaziantep FK maçında da Paulista'nın sakatlanmasının ardından Emirhan Topçu oyuna girerken bu ikili kalan bölümde birlikte görev yapmıştı.