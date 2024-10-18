Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeye göre, yenidoğan çetesi üyeleri, 112 Acil Servis çalışanlarıyla ortak hareket ettiler.

Çete üyeleri, anlaşmalı oldukları İstanbul ve Tekirdağ'daki özel hastanelerin yoğun bakım servislerine yenidoğan bebekleri sevk ettirdiler, bebekleri gereksiz yere yoğun bakımda tutup, eksik ve yanlış tedavi uygulatıp, 10 bebeğin ölümüne neden oldu.

Yenidoğan Çetesi ile ilişkisi olduğu öne sürülen ve Cumhuriyet savcısını makamında tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Kemal Zengin hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı.

SAVCIYI MAKAMINDA TEHDİT ETMİŞTİ Savcılığın hazırladığı fezlekede, çetenin SGK'dan yoğun bakım ücretini fazla alıp bu yolla haksız kazanç sağladığı belirtilirken, soruşturmada 47 şüpheli'den 22'si tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E, tutukladığı şüphelilerin serbest bırakılması için makamında Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edildi. Savcıya parmak sallayarak onu ve ailesini ölümle tehdit eden ve kendisini eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. REKLAM

SİYASİ KİMLİĞİNİ KULLANARAK DOLANDIRDI Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in sosyal medya hesabından siyasetçilerle çekildiği fotoğrafların da yer aldığı paylaşımlar nüfuz ticareti yaptığını ortaya koydu. İfadesinde tehdit, hakaret ve nitelikli dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğunu söyleyen Mustafa Kemal Zengin'in 2008 yılında ceza aldığı dolandırıcılık dosyasına Habertürk ulaştı.

"BELEDİYEDE BÜFE AÇMA VAADİYLE DOLANDIRDI" Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava dosyasına göre, Mustafa Kemal Zengin, 12 gün tutuklu kalmış ve dosyanın masrafından bile az ceza almış. Peki dosya içeriğinde ne vardı? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay şöyle gerçekleşti: "Mustafa Kemal Zengin, dönemin Bahçeşehir Belediye Başkan'ını ve onun yardımcısını tanıdığını, kendisinin hatırı sayılır bir kişi olduğunu söyleyerek Faruk U'ya Bahçeşehir Belediyesi'nde bir büfe yeri ayarlabileceğini söyledi. Söz konusu Belediye Başkanı'yla bir zamanlar aynı siyasi partide görev yaptıklarını söyleyen Zengin, bu görüntünün aldatıcılığını kullandı. Belediye çalışanlarına dağıtma vaadiyle Faruk U'dan parça parça 2008 yılında 17 bin lira aldı. REKLAM NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN SADECE 12 GÜN TUTUKLU KALDI Mustafa Kemal Zengin, parayı aldıktan sonra Faruk U'yu oyalamaya başladı. Süreç giderek uzadı. Faruk U. da belediyenin yolunu tutarak büfenin akıbetini sordu. Belediyeden aldığı "Böyle bir büfe yeri yok" cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı. Faruk U., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında Mustafa Kemal Zengin tutuklandı.