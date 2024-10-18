İzmir'in Çiğli ilçesinde, 2 çocuk annesi Aysel Aydemir (37), geçen yıl 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl (41), pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra ateş açtı.

BACAKLARINDAN VURUP KAÇTI DHA'da yer alan habere göre Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine belinden ruhsatsız tabancasını çıkaran Ferhat Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı.

DAVA AĞUSTOS AYINDA BAŞLADI Yaralı Aysel Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Bingöl tutuklanırken, Aydemir tedavisinin ardından taburcu edildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava, geçen yıl ağustos ayında görülmeye başladı. REKLAM

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI Aysel Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ve Canan Uzal Kayapınar, mahkemeden görevsizlik talep edip, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi. Talep uygun bulunup, dava dosyası 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ Davanın geçen 3 Ekim'de görülen duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bingöl için 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis ayrıca '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçundan cezalandırılması ile tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.