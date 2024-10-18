Hadise'nin isyanı: Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 10 bebeğin yoğun bakım ünitesinde öldüğü skandalda Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 doktora 582 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerin konuşma kayıtları ve uzman raporları da yer aldı. 9’u yeni doğan ve biri 1 yaşında toplam 10 bebeğin hayatını kaybettiği skandalda doktorların ölüm nedenini örtbas ettiği, bebeklere pasif ötanazi uygulandığı belirtildi. Dosyada yer alan hemşirelerin telefon konuşmaları, kan dondurdu.

İnfiale neden olan bebek ölümlerine tepkiler sürüyor.

Ünlü isimler de yaşananlara isyan etti.

Hadise, Bergüzar Korel ve Demet Akalın da tepkisini dile getirdi.

Hadise, isyanını şöyle dile getirdi: Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor bu haberleri okuduğumdan beri… Bu vahşete şimdi son verilmeli! Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir? Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor.

Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun, LÜTFEN! Bu hastaneler hâlâ çalışmaya devam ediyor ve görevli olmayan kişiler bebeklerin etrafında dolaşıyor! Bu gerçek olamaz! Bu sistemin içinde olan herkesin cezasını çekmesini, yaptıklarının farkına varana kadar gün yüzü görmemesini istiyorum. Bu nasıl bir vahşet? Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın! Sesimizi yükseltelim ve bebeklerimiz için adalet isteyelim!

Bergüzar Korel de; "Bu kötülüğü anlatabilecek, lanetleyecek kelimeleri bilmiyorum. Bu nasıl bir devir, bunlar nasıl insan? Sağlıklı yeni doğan bebekleri devletten para almak için yoğun bakıma alıp ölümlerine sebebiyet veren koca bir çete ve onlarca hastaneden bahsediyorlar" sözleriyle isyanını dile getirdi.

Demet Akalın ise "Pis eller yeni doğan bebeklere kadar inmiş! Pislik bu insanlar pislik! Nasıl yemek yiyip çocuklarının suratlarına bakabiliyorlar acaba" dedi.