Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütlerine operasyon düzenlendi

İstanbul’da silahlı organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, Barış Boyun'un liderliğini yaptığı 'Boyun Grubu' ve Berat Can Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

166 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalıntı araç veya kasklı motosikletle 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Silah ticareti', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', Tehdit' ve 'Mala zarar verme' gibi çok sayıda suça karışan şüphelilerden 166’sı düzenlenen operasyonla yakalandı.

REKLAM 147 KİŞİ TUTUKLANDI Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. 166 şüpheliden 147 kişi tutuklandı. 19 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer yandan şüphelilerin karıştığı bazı olaylara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin işyerlerini kurşunladıkları anlar yer alıyor. Barış Boyun operasyonu: 157 gözaltı GRUP İÇİNDE ANLAŞMAZLIK YAŞANDI Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve halihazırda İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun’un yönettiği 'Boyun Grubu' son döneme kadar, Daltonlar suç örgütüyle beraber hareket ediyordu. Grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan 'Daltonlar' suç örgütünün lideri Berat Can Gökdemir'in hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğu ve Rusya'da cezaevinde bulunduğu biliniyordu.

DİKKAT ÇEKEN İSİM YER ALDI REKLAM Düzenlenen geniş çaplı bu operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden "Barış Boyun'un borsacısı" olduğu iddia edilen iş insanı Adnan Çolak ve Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’da gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından Adnan Çolak ile Ece Boyun, tutuklanan 147 isim arasında yer aldı. ÜNLÜ İSMİN OĞLU ÇIKTI Tutuklanan iş insanı Adnan Çolak'ın 10 ay önce hayatını kaybeden Mecnur Çolak’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Çolak'ın babası gibi borsacılık yaptığı bilinirken organize suç örgütünün borsa üzerindeki yasa dışı faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle tutuklandı. Adnan Çolak'ın borsada olduğu 4 ayrı şirketin olduğu iddia ediliyor.

MECNUR ÇOLAK KİMDİR? Mecnur Çolak, 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan’da dünyaya geldi. Sarıyer ve Fenerbahçe’de oynayan Çolak, 1993-1995 yılları arasında Sarı-Lacivertli takımın bünyesindeydi. Fenerbahçe’deki ilk sezonunda beklenenden çok daha üstün bir perfomans sergiledi ve ligde 14 gol atarak adından söz ettirdi. İki sezon Fenerbahçe’de oynadıktan sonra 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu için Denizlispor’a transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra birer sezonda o zamanın 2. Lig’inde şimdiki adıyla 1. Lig’de birer sezon Adana Demirspor ve Beykozspor’da oynadıktan sonra 1998 senesinde aktif futbola veda etti.