Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 157 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun suç örgütüne yönelik KUYU-36 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında "Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceklerini belirterek, "Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verdi.

🟥 Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2️⃣ ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi… pic.twitter.com/angXfVGqSl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2024 Yerlikaya operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Yağma, Yağma amaçlı tehdit, Silah Ticareti, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.