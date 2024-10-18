Ada'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yarışı!
Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye, İngiltere'den iki dev talip çıktı. İşte detaylar...
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, başarılı performanslarıyla birçok ekibi peşine taktı.
Milli futbolculara, İngiltere'den Tottenham ve Manchester United'ın talip olduğu iddia edildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik Ten Hag'ın, Kerem ve Orkun'un transfer edilmesini istedi.
Premier Lig devinin, iki yıldızın performansını incelemesi için gözlemci gönderdiği belirtildi.
Benfica maçlarını izleyen gözlemcilerin, olumlu rapor verdiği ve ocak ayında Manchester United'ın harekete geçeceği öne sürüldü.
Öte yandan bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Orkun ve Kerem'e göz diktiği ve transferde rakip olacağı aktarıldı.
KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI
Benfica ile adeta yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle 5 maçta çıktı ve 4 kez ağları havalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu maçlarda 2 kez de gol pası verdi.
ORKUN'UN SEZON KARNESİ
Bu sezon 9 maça çıkan Orkun Kökçü, 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.