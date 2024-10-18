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        Haberler Spor Transfer Ada'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yarışı! - Futbol Haberleri

        Ada'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yarışı!

        Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye, İngiltere'den iki dev talip çıktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 19:10 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:10
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        Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, başarılı performanslarıyla birçok ekibi peşine taktı.

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        Milli futbolculara, İngiltere'den Tottenham ve Manchester United'ın talip olduğu iddia edildi.

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        İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik Ten Hag'ın, Kerem ve Orkun'un transfer edilmesini istedi.

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        Premier Lig devinin, iki yıldızın performansını incelemesi için gözlemci gönderdiği belirtildi.

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        Benfica maçlarını izleyen gözlemcilerin, olumlu rapor verdiği ve ocak ayında Manchester United'ın harekete geçeceği öne sürüldü.

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        Öte yandan bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Orkun ve Kerem'e göz diktiği ve transferde rakip olacağı aktarıldı.

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        KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI

        Benfica ile adeta yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle 5 maçta çıktı ve 4 kez ağları havalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu maçlarda 2 kez de gol pası verdi.

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        ORKUN'UN SEZON KARNESİ

        Bu sezon 9 maça çıkan Orkun Kökçü, 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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