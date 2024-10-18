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        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

        Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarından, eğitim çalışanlarına yönelik şiddette ceza oranlarının artırılmasına kadar birçok düzenlemeyi içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun, Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 20:22 Güncelleme: 18.10.2024 - 20:22
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        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanun, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ilişkin konuları düzenliyor. Kanunda öğretmenlik, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı. Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek programlar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

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        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK

        Kanunla öğretmen adaylarının eğitim süreçlerinden atamalarına kadar birçok değişikliğe gidildi. Buna göre öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere MEB'e bağlı Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Akademi; öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterliklerini belirleyecek ve gelişen şartlara göre güncelleyecek. Öğretmenlere; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetleri planlanıp uygulanacak. Akademi, talepleri uygun görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline de eğitim verecek.

        ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİ

        Öğretmen adaylarının teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Öğretmen adaylarının hazırlık eğitiminin süresi 4 dönem olacak veya öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre 3 dönem olarak da uygulanabilecek.

        Kanuna göre öğretmen adayları, akademide hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az 2 yazılı sınava girecek. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Teorik derslerden başarısız olan adaylara, bu derslerin her biri için bir sınav hakkı daha verilecek. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olmaları durumunda akademiyle ilişkileri kesilecek.

        Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim öğretim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla öğretmen adayı üç defa değerlendirmeye tabi tutulacak.

        Akademide, hazırlık eğitimine devam zorunlu olacak. Öğretmen adaylarından belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle hazırlık eğitimi süresince toplam 20 gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk hazırlık eğitimi programına tekrar alınmak üzere kayıtları dondurulacak. Adaylar, belgeye dayalı sağlık mazeretleri dışında mazeretlerine bağlı olarak hazırlık eğitimi süresince 10 güne kadar izin alabilecek.

        ÖĞRETMEN ADAYLARINA YAPILACAK ÖDEME

        Kanunla öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay (23 bin 310 TL) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. İlgili madde kapsamında kaydı dondurulanlara bu süre boyunca ödeme yapılmayacak.

        Öğretmen adayları hazırlık eğitim sürelerinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacak. Kanuna göre Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar 3 yıllık çalışma süresi sonunda talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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