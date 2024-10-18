Okan Buruk'tan İrfan Can ve Osayi açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündemdeki konulara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 343 Digital'e konuk oldu.
FUTBOL NEDİR SİZE GÖRE?
Okan Buruk: "En son bir yayına çıktığımda söyledim, futbol git gide artan bir ilgi. Herkesin çok kolay çözebildiği, bildiği, herkesin oynadığı, futbolun kolay olması, kolay anlaşılması insanların ilgisini arttırıyor. Şimdi hep birlikte burada kadro yapabiliriz. Herkesin bir fikri vardır."
FUTBOLLA İLGİLİ EN KÖTÜ ŞEY
"Kaybetmek."
"Benim için sahada olmak da güzel, saha kenarında olmak da güzel, tribünde olmak, televiyon başında tüm dünyayı seyretmek de güzel. "
ROLAND SALLAI
"Sallai, Avrupa listesinde yok, sadece ligde oynayabiliyor. Orası onun için ağırlık olacak. Çok fazla kanat oyuncum yok. Hakim Ziyech de döndü, dört kişi olacak. Hepsini kullanmak istiyorum. Sallai, forvet arkasında da oynayabilir, kanat beki de oynayabilir. Hepsini kullanacağım. Yunus çok başarılı oldu, devam ediyor. Yunus'un performansı çok yukarıda. Barış bir sakatlık geçirdi. Hepsini kullanacağız.
3 FORVET
"Teknik adamlar, ne kadar oyuncu olursa mutlu olur. 3 forvetimin olması benim için mutluluk. Zorlanacağımız yerler olacak. Osimhen'in gelme ihtimali olduktan sonra, kafamda ilk beliren ikili oynamak, onun üzerinden de savunmada belki 3'lü düşündüm. Önemli oyuncular, hepsinden faydalanmam gerekiyor. Oynadığımız rakibi de sistemi belirleyeceğiz. 3 forveti de oynatmak isteyeceğiz."
''REAL'İ CITY'İ TUTUN'' SÖZLERİ
"Oradaki arkadaşımızın sorusuydu. Galatasaray taraftarıyla ilgili bir cevap değildi. Direkt arkadaşımızın sorusuna verdiğim yanıttı. Hep kazanamazsınız, onu oturtmak gerekiyor. Tabii burada doğruyu yanlışı ayırt etmek gerekiyor. Son oynadığımız Avrupa maçlarında eleştirilmeyi hak ettik, başarısızdık. 3 takım da kazanamadı, burada bir başarısızlık var. Biz kendimizi nerede görüyoruz, o da önemli. Türk futbolu olarak kendimizi dev aynasında gördüğümüzü düşünüyorum. Burada başarıları çıtayı yükseltmek gerekiyor ama dünyanın en iyi futbol ülkesi biz değiliz, onun altınız çizmek istedim. Kazanmak kadar kaybetmek de var, bunu da kabul etmek gerekiyor. Senede 3 maç kaybetmişssiniz, biri size sadece o maçları söylediğinde iyi niyetli olmadığını, sığ baktığını düşünüyorum. Soru sorana olan tepkimdi."
''BENDEN ÖNCE 13. BİTİRDİ'' SÖZLERİ
"Orada da bir gerçek var. Ben takıma geldiğimde, yeni bir başkan ve yönetim geldi, yeni bir yapılanma oldu. İlk imza törenimde, şampiyon olmak istediğimizin altını çizdim. Bunu herkes söyleyebilir. O senenin ardından oyuncu profillerini değiştirdik, taraftar tekrar heyecanlandı. Stadyumdaki koltuğun fiyatı 5-10 katına çıktı. Locası da aynı şekilde. Eskiden loca satılamayan stadyum, herkesin kuyruğa girdiği bir stadyum oldu. Bu tabloyu yaratan, başkan, yönetim kurulu, taraftar, teknik kadro ve futbolcular. Orayı hep birlikte başarılı hale getirmişiz. Bunun üzerine bu takım hata da yapacak kötü de oynayacak maç da kaybedecek. Ligde lidersiniz, Avrupa'da ilk 8'desiniz, bu durumda eleştirinin farklı bir yere götürülmesi o zaman bu biraz sert geliyor bana."
''FATİH HOCA EFSANE''
"Tabii ki Fatih hoca bizim için efsane, benim ve Galatasaray için çok değerli. Bu takımın efsanelerinden biri. Ne benim ona ne de bir evladı olarak onun bana karşı bir şeyi olabilir. Genel olarak yaptığınız konuşmaların gönderme olarak konuşulması yanlış.
''FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ İÇİN DE GEÇERLİ''
''İşin gerçeği, geçen sene Barış Alper Yılmaz 69 maç oynadı. 60-70 maç arası oynadık geçen sene. Bundan şikayet etmedik. Benim sadece söylediğim, 8 günlük arada, iki Avrupa maçı arasında, dördüncü güne bir maç, sekizinci güne bir maç olabilirdi. Bunun altını çizdim. Bu Fenerbahçe, Beşiktaş için de geçerli. Bu maçları oynayacağız. Ona göre hazırlanıyoruz. Oyuncuların biz sezon hazırlığını yaparken, bütün sezona göre yapıyoruz. 60-70 maç oynarız, onda sıkıntı yok. Onun dışında bir şey yok.''
''KEŞKE AVRUPA OLASYDI DEDİM''
''İlk senemde Avrupa maçları yoktu. Özellikle, "Keşke Avrupa'da olsaydım" dedim. Daha çok maçımız olurdu. Benim budaki görüşüm, çok maç oynanması. Bütün dünya bundan şikayet ediyor. Şikayet etme nedenleri de özellikle milli takım maçları. Oyuncularımız yazın tatil yapamadı. 2 haftaya yakın dinlendiler. Eğer bu ara olmasa, 80 maç oynasın futbolcular, bir, bir buçuk ay tatil yapsınlar, tekrar lige başlasınlar, oyuncular şikayet etmez, sakatlık olmaz. Yoğun fikstür, dinlenememe ve tekrar sezonun başlaması, çok maç oynanması sakatlık riskini arttıyor. Herkes şikayetçi bundan. Önümüzdeki yaz da Kulüpler Dünya Kupası var."
FENERBAHÇE DERBİSİ
''Son derbi olaylı olmadı, çok güzel geçti bence. Kadıköy'e giderken eskisi gibi düşünmüyoruz, daha rahat gidiyoruz son yıllarda. Çok uzun yıllar Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Kadıköy'de kazanamamıştı. Bu süreçten sonra artık kazanmaya başlayınca, benim 3. yılım, 2 galibiyet, 1 beraberlikle bitti. Bu size biraz öz güven veriyor.''
JOSE MOURINHO İTİRAFI
"Beni çok etkilemedi. Zaten Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsunuz. Rakip kulübede kimin olduğu sizin için fark etmiyor. Beni çok etkilemedi. Rakibin konuşması, hocanın konuşması belki oyuncuları daha çok motive edebiliyor. Teknik adamlar olarak biz ne kadar sakin olabilirsek, ne kadar kendimize güvenirsek o kadar etkili oluyor. Çok önemli, dünya çapında bir teknik direktöre maç kazanmanın mutluluğu da farklı oluyor. Kendiniz statünüzü de bir yerde görebiliyorsunuz."
''ZAHA BİR TÜRLÜ OLMADI''
''Zaha, bir türlü bize olmadı, kendisi de gitmek istedi. Kiralık olarak gitti. İngiltere'den de teklifler vardı. Vergiden dolayı veremedik. Arias istediğimiz bir oyuncuydu, görüşmüştük. Hatta kulübü ile de anlaştık, son anda kulübü hocanın vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu.''
''KEREM'İN SON GÜN GİTMESİ TRANSFERİ GECİKTİRDİ''
''Kerem, baştan gitmek istedi. Avrupa'da oynamak istedi. Son dönem iyi de oynuyordu, gollerle bize önemli destek vermişti. Orada devam edebileceğini düşünerek programımı yapıyordum. Son gün Benfica'dan çok önemli bir teklif geldi. Kerem, gitmeyi çok istedi. Kaldığında aynı istekte olup olmayacağı bizde bir soru işareti yarattı. Kerem'e de iki yıl hep söz verilmişti. Başkanımız kolaylık sağladı ama son gün olması yeni bir transferin gecikmesine neden oldu. Avrupa'da transfer bittikten sonra Sallai'yi aldık. Yunus formülünü bulduk, Barış orada oynayabiliyor. Oraya bir çözüm bulduk.''
'DURSUN BAŞKAN İLE BURAYA GELDİM''
''Yönetimle birbirimize korumak zorundayız. Biz burada beraber yola çıktık. Dursun başkan ile buraya geldim, bana güvendi, kararları biz aldık, kadroyu, takımı kurduk. Bana güvendi, o güvenin karşılığını vermek zorundayım. Onlar da aynı şekilde bunun karşılığını verdi. Hepimiz Galatasaray'ın başarısı için bir şey yapıyoruz. Galatasaray'ı korumak, başarısı, geleceği için bu ortamı sağlamak zorundayım. Ben de eleştiri alabilirim, onu da karşılamak zorundayım. Aslolan Galatasaray'ın başarısı. Herkes gelip geçici, aslolan Galatasaray. Önemli olan burada olduğumuz sürede kulübe doğru bir şekilde hizmet edebilmek. Kulübü düşünmeniz gerekiyor.''
OĞUZ AYDIN AÇIKLAMASI
"Elimde Yunus var dedim. Yunus varken, Oğuz mu, Yunus mu daha önde diye düşündüm. Yunus bana daha önde geldi. O yüzden elimde çok kanat var derken düşüncelerimden biri buydu. Oğuz da belirli bir süre bizi bekledi, daha sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Benim için burada oyuncuların kalitesi çok önemli. Yunus elimde varsa, antrenmanda performansını görüyorsam, bir yerde oynayacağını düşündüğümde, o şans gelince de çok iyi değerlendirdi. Takımın en yetenekli oyunculardan birinin Yunus olduğu hep söylüyorduk zaten."
"İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ"
"Oyuncu ile iletişimim çok önemli. Sadece benim için değil, dünyada da böyle. Ancelotti, oyuncularla dans ediyor şampiyon olduğunda. İletişim, bazı şeylerin çok fazla önüne çıkıyor. Oyuncular üzerinizde kurduğunuz disiplini saygı ve sevgi ile kurduğunuzda bence çok, inanılmaz değişiyor. Yaş, yapı, yaşantı olarak da onlara yakın biriyim. O da benim için büyük bir avantaj."
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
"İnşallah Guardiola bir gün Türkiye'ye gelmez, biliyorsunuz oyuncu değiştirmiyor. İlla 5 oyuncu değiştirmek zorunda değilsiniz. 5 değişiklik hakkı var, 3 kere oyunu durdurma hakkınız var, bunu çoğu kişi bilmiyor. Son değişiklik için bekliyorsunuz o yüzden. Skor açıksa onu yapabiliyorsunuz. Genelde net bir şey gördüğünüzde o değişikliği yapabiliyorsunuz. Her giren oyuncu çok katkı sağlayacak diye bir şey yok. Bu anlamda 'geç değiştirdi'ye çok katılmıyorum. Bizim ülkemizde oyuncu değiştirme kültürü hep var"
ELIAS JELERT
"Genç bir oyuncu aldık, 21 yaşında. Hem kısada oynasın, hem uzun vadede bize hizmet etsin diye düşündük. Adaptasyonu var, sezon başı geçirmedi. Şu anda Kaan onun daha önünde, o yüzden onu sağ bekte kullanıyoruz. Orta sahaya Gabriel Sara'yı aldık. Torreira - Sara ikilisi ile oynuyoruz. Kerem ve Berkan var. Şu anda orta saha dizilişimiz böyle. Şu anda Kaan'ı sağ bek olarak daha çok tercih ediyorum."
3-5-2 4-4-2
"En son Kasımpaşa maçının ilk yarısında, Osimhen sakatlanana kadar 4-4-2 oynadık, daha iyisi olabilir. Daha iyisini yapabiliriz. Onu düşünüyorum. 3-5-2'yi de düşündüğüm maçlar olacak. Bunun için çalışma sürecine ihtiyacımız da var. Ama 3-5-2 de düşündüğüm dizilişlerden biri. Buna uygun oyuncularım da var. İkisini de kullanacağım."
VICTOR OSIMHEN
"İlk duyduğumda çok inandırıcı gelmedi, onunla konuşunca, ne kadar istediğini gördüm ve inandım. Kulüp tarafından zorlu çıkacağını düşünüyordum, o da çözüldü. Başkanımızın onay vermesi de önemliydi, teşekkür etmem gerekiyor. O geleceği zaman 3-5-2'yi düşündüm. Mertens ile 4-4-2 oynuyoruz zaten. 3-4-1-2 de oluyor bizim takımda."
"OSIMHEN ÇOK MUTLU"
"Osimhen çok motive geldi, Galatasaray'ı çok takip etmiş, Galatasaray'ı çok beğeniyor. Mertens'ten dolayı çok fazla takip etmiş. Mertens'in olması tercih nedenlerinden biriydi. Oynamaya aç geldi. İlgiyi dünyanın hiçbir yerinde görmediğini söyledi, o yüzden çok mutlu."
YOUNG BOYS MAÇLARI
"Young Boys maçından sonra çok üzüldüm. Her kaybettiğinizden sonra üzülüyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne girememek, benim ve kulübün hedeflerinden sapmak anlamına geliyor. Birinci olarak kendimi suçluyorum. Elemeniz gerekiyordu. Kendimi suçladığım yer, orada takımın başında olamamam. Takımın başında olsam daha çok etki edebileceğmi düşünüyorum. Galatasaray'da ilk defa iki maçta takımın başında değildim."
OSAYI VE İRFAN CAN
"Osayi Samuel ve İrfan Can'a bir ilgimiz yok. Şu ana kadar hiçbir ilgimiz olmadı. Transferler ilgili çalışmamız yok. Transferler ilgili ilerleyen zamanda düşüneceğiz ama Osayi ve İrfan Can ile ilgili bir girişimimiz olmadı."