Defne Samyeli ile Gerard Butler New York'ta
Defne Samyeli, Sedef Gali'nin New York'ta açılan sergisinde dünyaca ünlü İskoç oyuncu Gerard Butler ile bir araya geldi
Giriş: 21.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:19
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Defne Samyeli, sanatçı Sedef Gali'nin sergisi için Ney York'a gitti.
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Sergide; İskoç oyuncu Gerard Butler ile karşılaşan Defne Samyeli, o anı çektirdiği fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
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Defne Samyeli, hafızalara '300 Spartalı'da canlandırdığı 'Kral Leonidas' karakteriyle kazınan ve birçok ünlü yapımda yer alan Gerard Butler ile samimi pozlar verdi.