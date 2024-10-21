Gıda perakendesi ve havacılığın potansiyeli yüksek

Habertürk TV'de yayımlanan Ayılar ve Boğalar programına katılan Tacirler Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Kaymak, Borsa İstanbul'da jeopolitik risk ve enflasyon nedeniyle faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin yanında yatırımcıların özellikle cuma günü yaptıkları satıştan haftasonu riskini almak istemediğinin anlaşıldığını söyledi. Borsa İstanbul'un geçen haftadan itibaren daha sınırlı bir bantta hareket ettiğini vurgulayan Kaymak, ancak düşüş trendinin sürdüğünün altını çizdi.

OLUMLU GELİŞMELER NELER OLABİLİR?

Kaymak, borsada olumsuz havaya rağmen hisselerin aşırı satım bölgesinde olmasının, faiz indirim sürecinin başlayacak olmasının ve not artırımlarının sürmesinin önümüzdeki dönem yatırımcıları sevindirebilecek unsurlar olduğunu ifade etti. Bunların yanı sıra şirket geri alımlarının başlaması ve ABD seçimlerinden sonra hızlanacak olan global faiz indirimlerinin borsayı destekleyecek unsurlar olabileceğini anlattı.